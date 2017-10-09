Генеральный секретарь Совета Европы заявил о важности единства Испании

Внутренний диалог должен основываться на верховенстве закона и конституционных принципах

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отметил важность единства Испании и ожидает разрешения каталонского кризиса. Об этом говорится в заявлении представителя генсека по итогам его встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом, передает Европейская правда.

"Генеральный секретарь подчеркнул важность единства Испании. Он подчеркнул, что внутренний диалог должен основываться на верховенстве закона и конституционных принципах. Ягланд приветствовал решение Испании провести расследование столкновений с полицией в Каталонии", – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь выразил надежду, что решение вокруг каталонской кризиса будет найдено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою поддержку единства Испании.

Франция заявила, что не признает Каталонию, если региональное правительство внедрит одностороннее провозглашение независимости от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.