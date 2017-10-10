За месяц в российских городах эвакуировали более миллиона человек

Всего с 11 сентября были "заминированы" 2460 объектов в 170 городах

В течение последнего месяца в российских городах эвакуировали более миллиона человек после анонимных звонках о готовящихся взрывах.

Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что всего с 11 сентября были "заминированы" 2460 объектов в 170 городах.

Количество эвакуированных он оценил в 1,04 миллиона человек.

При этом звонки не прекращаются и только за последнюю неделю были эвакуированы 115 объектов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, в Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали НАУ.