8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир

Доктор Раджендра Пачаури рассказал Фокусу о секонд-хенде, децентрализации и Трампе, из которого у его команды так и не получилось сотворить кумира

Перед началом дискуссионной панели приглашённые спикеры занимают места на сцене. К позирующим на камеры участникам Киевского международного экономического форума поднимается невысокий, скромно одетый мужчина. На нём неброский коричневый костюм, светло-зелёная рубашка, зелёно-чёрный галстук в полоску и изумрудный платок-паше. Судя по смущённой улыбке и неловким движениям, пафосные мероприятия вызывают у него дискомфорт.

Неуклюжий спикер с добрыми глазами — Раджендра Пачаури, лауреат Нобелевской премии мира, обладатель 25 почётных докторских степеней и дюжины наград от правительств из разных уголков мира. Когда ему предоставляют слово, 77-летний учёный преображается: улыбка становится увереннее, живая речь сопровождается активной мимикой и жестикуляцией.

В подборке Фокуса восемь правил жизни от Раджендры Пачаури, придерживаясь которых, мы способны изменить мир к лучшему.

КТО ОН Лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год, президент Всемирного форума по устойчивому развитию, старший советник Йельского института климата и энергетики (YCEI) ПОЧЕМУ ОН Доктор Пачаури активно участвует в международных форумах, посвящённых теме изменения климата, выступал на Киевском международном экономическом форуме — 2017

Откажитесь от мяса, новой одежды и автомобилей

Я действительно считаю, что это важно. Один мой друг удачно подметил: чтобы спасти планету, нужно перестать быть американцами. То есть пора отказаться от традиционного западного стиля жизни. Отличительная черта действующего "мясного цикла" — интенсивный выброс парниковых газов. Поверьте: мир потребляет слишком много мяса. Нужно умерить аппетиты. Если взглянуть на данные по потреблению мяса в Штатах, это 271 фунт (123 кг. — Фокус) на человека в год. С моей точки зрения, это слишком много. Ешьте меньше мяса, больше растительной пищи — будете здоровее и вы, и эта планета.

Что касается частных авто, они никуда не денутся. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Но ведь их использование можно заметно снизить. И вы бы уже давно так сделали, если бы у вас хорошо функционировал общественный транспорт. Нужно создавать условия и возможности, чтобы у состоятельных людей была приемлемая альтернатива личному авто.

Пора проектировать более эффективные машины. Совсем скоро мы сможем перейти на электромобили. Почему бы и нет? Они чище и эффективнее. Я бы хотел, чтобы в каждом доме было портативное зарядное устройство, которое днём можно заряжать солнечной энергией. Ночью с помощью такого устройства можно было бы заряжать батарею машины. Вариантов много. Главное, начинать мыслить шире, искать нестандартные подходы.

Не введитесь на популизм

Меня часто спрашивают о том, во что может вылиться заявление Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату (соглашение, призванное снизить темпы глобального потепления. — Фокус).

То, как на это заявление реагирует общественность, меня приятно удивило. Лидеры по всему миру заговорили: "Мы должны делать намного больше". И даже в США есть штаты, города, корпорации, которые продолжают придерживаться стандартов. Не думаю, что президенту Трампу удастся как-либо повлиять на их решение. Например, в феврале я общался с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который заверил: Калифорния не просто будет и дальше придерживаться Парижского соглашения, но, вероятно, удвоит усилия. Заявление Трампа — не то, что может повлиять на ситуацию.

Хотя на самом деле Парижское соглашение — всего лишь дверной проём. Оно даёт вам возможность действовать определённым образом, но само по себе не является решением всех проблем.

Ситуация полностью зависит от национальных правительств, которым следует больше внимания уделять глобальному потеплению. Ведь даже те законы, которые были приняты в прогрессивных странах, не дают нам гарантии, что до конца столетия удастся удержать рост глобальной средней температуры на отметке в 2 °C (согласно Парижскому соглашению, рост глобальной средней температуры страны-участницы должны удержать "намного ниже" этого показателя. — Фокус). Сможем ли мы когда-нибудь сообща добиться показателя 1,5 °C? Я в этом не уверен.

Не ждите перемен, меняйте сами

Я основал международное молодёжное движение Protect Our Planet ("Защити нашу планету"), потому что верю: именно молодёжь принесёт нам перемены. Тем не менее это не означает, что всем остальным можно расслабиться и ждать у моря погоды. Если через пять лет страна почувствует, что готова действовать активнее, — да будет так. Можно принять более эффективную стратегию и составить новое соглашение.

Не творите себе кумира

Молодое государство вроде Украины в целях укрепления экономики может сделать ставку на наращивание промышленного комплекса. Хотите развивать промышленность — пожалуйста, но прежде убедитесь, что методы и оборудование, которые вы используете, не нанесут вреда окружающей среде. С моей точки зрения, для этого нужно развивать малый и средний бизнес. Сегодня в этом нет ничего невозможного: если вы обеспечиваете связь, предоставляете децентрализованное обеспечение энергией, используете перерабатываемые ресурсы, промышленность может развиваться даже в самых отдалённых населённых пунктах. Жители регионов получают доступ к тем же возможностям, что есть у горожан.

Обязательно спросите себя: не наступаем ли мы на чьи-то грабли? Каждая отдельно взятая страна, включая Штаты и западноевропейские государства, допускала какие-то экологические ошибки. Я уже не говорю о странах бывшего СССР, где на маркерные показатели негативного воздействия на окружающую среду просто не обращали внимания.

У Японии, если вернуться на 40-50 лет назад, были проблемы с болезнью Минаматы. Микроорганизмы, провоцировавшие заболевание, жили на конкретном виде растений, ими питались рыбы, затем эту рыбу съедали люди, у которых начинались самые разнообразные физические нарушения. Связь между загрязнением воды и страданиями больных удалось установить не сразу. Однако сегодня у нас есть достаточно знаний, чтобы предугадать, к каким последствиям могут привести те или иные действия промышленников, как они могут отразиться на качестве воды, почвы или воздуха. Мы должны быть очень осторожны.

Децентрализируйте свою страну

Для Украины самая эффективная, с точки зрения экологии, реформа — сделать всё, чтобы у местных общин было право голоса. Децентрализация — лучший способ позаботиться об экологии. У общин должна быть возможность влиять на экологическую ситуацию на своей территории. В обществе, где на местном уровне у людей есть такие права и возможности, ситуация развивается в правильном направлении. А при управлении "сверху" ошибок, скорее всего, не избежать.

В некотором роде Украина всё ещё на стадии развития, на этапе, где можно сделать правильный выбор, улучшить состояние окружающей среды, а ещё — улучшить экономическое состояние людей. Перед вами много угроз и не меньше возможностей. Надеюсь, Украина вовремя воспользуется моментом и повернёт в правильную сторону.

Просвещайте

Говорят, чтобы обеспечить процветание, не обязательно сокращать потребление, достаточно уменьшить общее количество людей. У меня вопрос: каким образом? Видите ли, нельзя просто взять и сократить население планеты. Нужно действовать иначе.

Убедитесь, что девочки, в частности, из самых бедных стран, с детства получают образование. Образованные женщины контролируют фертильность, это снижает уровень рождаемости.

Оставайтесь оптимистами

Как выглядит худший сценарий человеческого будущего? Мы его уже видели: ураганы и затяжные ливни на Карибах и в Северной Америке за последние несколько недель. Я не утверждаю, что каждое из этих природных явлений — прямое следствие глобального потепления. Но из-за изменения климата подобное будет случаться чаще и интенсивнее.

Пересмотрите приоритеты

Я не устаю повторять: чтобы повысить уровень жизни, нам надо определиться с истинным значением слова "счастье". Счастье — это семья, дружба, любовь. Боюсь, без такой правильной установки люди вскоре начнут верить, что счастье заключается в шопинге, расставании с надоевшими приобретениями и очередной трате денег.

Счастье — это не только потребление и бесконечно наращиваемое производство. Как по мне, эти понятия вообще не связаны с положительными эмоциями. Поэтому нам пора выбираться из установки "хочу больше покупать, больше использовать, больше тратить". Надо наслаждаться тем, что у нас есть, в частности, красотой природы, общением с близкими. Забыли об этом — не сможете обрести счастье, а значит, апгрейд не состоится.