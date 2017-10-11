Экс-премьера Португалии обвиняют в совершении 31 преступления

3 связаны с коррупцией, 16 – с отмыванием денег, 9 – с фальсификацией документов и 3 – с налоговым мошенничеством

Бывшему премьер-министру Португалии Жозе Сократешу предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег и других преступлениях. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

На данный момент Сократеша обвиняют в 31 преступлении – три связанные с коррупцией, 16 – с отмыванием денег, 9 – с фальсификацией документов и три квалифицированы как налоговое мошенничество. Все преступления были совершены в период с 2006 по 2015 год.

Обвинительный приговор изложен на более чем 4 тыс. страниц, выпущенных после четырехлетнего расследования. Согласно нему, Сократеш получил миллионы евро по схеме, к которой причастны опальные бывшие руководители банковской империи Espirito Santo и главного телекоммуникационного оператора Portugal Telecom.

Дата заседания суда пока не известна.

Напомним, бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеша, который был премьер-министром с 2005 по 2011 год, был арестован в 2014 году по подозрению в коррупции. Он провел несколько месяцев заключения, после чего его перевели под домашний арест. Тем не менее, прокуроры и полиция продолжали расследование, чтобы получить формальный обвинительное заключение.