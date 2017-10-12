Мировой порядок начинает распадаться, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая на саммите самых влиятельных женщин мира по версии журнала Fortune.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CBC.

"В современном мире многое вызывает беспокойство. Сейчас, пожалуй, самый неустойчивый момент в международных отношениях со времен окончания Второй мировой войны", - сказала Фриланд.

Она отметила весомую роль старых международных организаций в поддержании стабильности в мире, признав, что в нынешних условиях они не всегда выполняют свою роль.

"Послевоенное мироустройство действительно работало, особенно для трансатлантических народов. Со временем оно привлекало все больше людей в мирный, процветающий мир. Было прекрасно. Но сейчас этот порядок начинает распадаться. Как следствие, возникает напряженность во многих местах", - добавила глава МИД Канады.

В качестве примера она привела кризис в отношениях с Северной Кореей.