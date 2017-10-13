Трамп отказался от регулярного заверения ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам. Он призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики.

В своем обращении Трамп назвал Иран "фанатичным режимом". Он обещал начать консультации с международными партнерами для внесения в него соответствующих изменений. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.

В случае если не удастся прийти к консенсусу, ядерная сделка с Ираном будет отменена, пригрозил Трамп.

Он обвинил Иран в поддержке терроризма и пригрозил не допустить появления ядерного оружия у Тегерана любыми способами.

Трамп также уполномочил министерство финансов США ввести новые санкции в отношении иранского Корпуса стражей исламской революции, однако не стал предлагать объявить всю эту организацию в целом террористической.