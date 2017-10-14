Twitter поделился с Сенатом данными о российском вмешательстве в американские выборы

В Twitter активизировали сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США после критики за "недостаточно серьезное отношение"
Компания Twitter передала Сенату США данные более 200 страниц, связанных с этим делом.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.
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Twitter передал комитету по разведке пользовательские имена 201 учетной записи, которые связаны с расследованием возможных попыток России повлиять на президентские выборы 2016 года.
Впрочем, пока не известно, были ли удалены с серверов Twitter сообщения, связанные с этими учетными записями.
Напомним, Россия пыталась использовать игру Pokemon Go для нагнетания напряженности в США.