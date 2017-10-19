Мир ждет банановая катастрофа

Бананы - самый продаваемый фрукт в мире и основной продукт питания и источник дохода для 400 млн человек

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустила программу стоимостью $98 млн по борьбе с распространением грибка, поражающего банановые плантации.

Об этом сообщают Вести экономика.

Как отмечается, новый грибок приводит к болезни бананов, которая может длиться годами и распространяться через загрязненные материалы, воду, обувь, сельскохозяйственные инструменты и транспортные средства.

В ФАО подчеркивают, что бананы - самый продаваемый фрукт в мире, а также основной продукт питания и источник дохода для 400 млн человек.

"Банан - это больше чем просто фрукт. Для миллионов людей в сельской местности - в Азии, Африке, Латинской Америке - это ключевая культура. В это трудно поверить, но бананы выращивают в 135 странах, хотя не везде в больших объемах. Но это показатель того, насколько важна эта культура", - отметил эксперт ФАО Фазиль Дусунсели.

Если в мире не примут меры, то к 2040 году новый грибок может поразить до 1,6 млн га банановых насаждений - одну шестую мирового производства. Потери могут составить до $10 млрд.

Объявленная пятилетняя программа ФАО по борьбе с грибком охватывает 67 стран, организация надеется предотвратить дальнейшее распространение болезни и сократить площадь заражения.

Напомним, Москва выделила более 3 млн долларов на борьбу с паразитами в соседних странах.