Число жертв крупнейшего в истории Сомали теракта достигло 358 человек

Число погибших в теракте в Сомали продолжает расти.
Число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек.
Об этом заявили в правительстве страны, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Ранения получили 228 человек.
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Напомним, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.