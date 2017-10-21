Испания объявила о роспуске правительства Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новых выборах в регионе.

Об этом сообщает AFP в своем Twitter, передает "Укринформ".

"Региональное правительство Каталонии будет отстранено, говорит Рахой", - сообщает агентство.

Также Испания анонсировала региональные выборы в Каталонии, которые пройдут в течение шести месяцев.

Эти меры еще должны быть одобрены сенатом Испании 27 октября, сообщает Reuters.

Как известно, в субботу, 21 октября, правительство Испании собралось на специальное заседание в Мадриде по Каталонии. На нем оно намеревалось ввести в действие статью 155 Конституции Испании, позволяющую центральному правительству принять принудительные меры по выполнению автономным регионом своих конституционных обязательств.

В парламенте Каталонии 10 октября была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этим документом было отложено.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону время до понедельника, 16 октября, для ответа на вопрос, провозглашена ли независимость региона. Однако в назначенный день Пучдемон в своем письме премьер-министру Испании не предоставил четких ответов и попросил о двухмесячных переговорах с центральным правительством. Мадрид, со своей стороны, продолжил настаивать на четком ответе Пучдемона, установив последний срок до 10 утра 19 октября.