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Главная » Мир » Каталония не собирается выполнять указания Мадрида
Каталония не собирается выполнять указания Мадрида
Фото: time.com
Референдум за независимость Каталонии

Каталония не собирается выполнять указания Мадрида

Власти региона считают, что все местные институты должны подчиняться им

23.10.17 272
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Правительство Каталонии не будет выполнять указания из Мадрида в случае ограничения автономии региона. Об этом заявил пресс-секретарь женералитета по иностранным делам Рауль Ромева, передает DW.

По его словам, все институты, включая полицию, должны выполнять распоряжения демократически избранной каталонской власти.

Ромева также отметил, что Европейский Союз потеряет доверие, если позволит центральному правительству Испании ввести прямое управление Каталонии.

"Как Европейский Союз может смириться с этой ситуацией? Как они могут быть достойными доверия, если позволяют этому случиться? Ибо, как я могу заверить, что люди и учреждения в Каталонии не позволили бы этому случиться", - заявил он.

Напомним, 21 октября премьер Испании Мариано Рахой одобрил применение статьи 155 конституции, которая предусматривает прямое управление Каталонией и роспуск правительства автономии.

Решение правительства Испании вступит в силу после его утверждения Сенатом Испании, которое ожидается 27 октября.

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