Ведущую "Эхо Москвы" ранили прямо в здании радиостанции

Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована с ножевым ранением в горло

Ворвавшийся в здание "Эхо Москвы" мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщает сайт издания.

Преступник задержан охраной и передан полиции.

По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована.

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В Генеральной прокуратуре РФ назвали вопиющей историю с нападением на журналиста и сообщили, что "держат ситуацию на контроле".

Напомним, Национальный союз журналистов зафиксировал в Украине 75 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, совершенных чиновниками, депутатами и правоохранителями за девять месяцев 2017 года.