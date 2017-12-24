В КНДР новые санкции ООН считают "актом войны"

В Северной Корее утверждают, что разработка ядерного оружия не противоречит международному праву

Руководство Северной Кореи считает последние санкции ООН "актом войны" и равнозначными началу полной экономической блокаде. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

"Мы определяем "резолюцию о санкциях", подготовленную США и их последователями, как серьезное нарушение суверенитета нашей республики, как акт войны, нарушающий мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и категорически отвергаем "резолюцию ", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что США испуганы ядерными силами КНДР, и именно поэтому пытаются наложить на Пхеньян все более жесткие санкции.

В КНДР отметили, что их ядерное оружие разработано в целях самозащиты и это не противоречит международному праву.

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"Мы продолжим консолидацию нашего самозащитного ядерного сдерживания, целью которого является принципиальное искоренение американских ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса сил с США", - заявили в МИД КНДР.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.