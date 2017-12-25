В Украине впервые официально празднуют Рождество 25 декабря

Рождество - один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников

Сегодня, 25 декабря, весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Праздник отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Болгарская, часть Греческой, Румынская, Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

Рождество - один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является само Рождество.

В этом году в Украине впервые на государственном уровне официально празднуется Рождество Христово 25-го декабря.

Напомним, с инициативой относительно установления выходного дня на Рождество 25 декабря в парламенте выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов. Позже президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает официальный праздничный и нерабочий день 25 декабря.

