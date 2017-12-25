Папа Римский попросил мира для Украины

Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании "Городу и миру" молился за мир для Украины, передает ЕвроПравда со ссылкой на "Радио Ватикана".



"Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране", – сказал Папа Франциск, выступая в полдень 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

В своем послании глава католической церкви призвал молиться за мир и прилагать усилия для его построения.

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"Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а уже неактуальная модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей", – сказал Папа Франциск, вспоминая о жителях стран, где не прекращаются конфликты, в частности Святой Земли, Ближнего Востока, ряда африканских стран, Венесуэлы и Украины.

Напомним, в Украине впервые официально празднуют Рождество 25 декабря.