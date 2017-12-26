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Стать сильнее или развалиться. Почему ЕС пора определяться со своим будущим
Фото: politnavigator.net

Стать сильнее или развалиться. Почему ЕС пора определяться со своим будущим

Сегодня в разных уголках Европы неспокойно: лихорадит Каталонию, Польша и Венгрия демонстрируют готовность отказаться от европейских ценностей, в Германии не могут сформировать коалицию. Колумнист The Atlantic Рэйчел Донадио объясняет, почему существование Евросоюза оказалось под угрозой

26.12.17 109
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Историю ЕС с начала XXI столетия условно можно разделить на два этапа: до появления откровенного популизма и после. Причём некоторые страны Европы всё сильнее подпадают под влияние радикальных идей. После того как на внеочередных выборах в каталонский парламент 21 декабря большинство мест получили силы, выступающие за независимость Каталонии, регион с новой силой захлестнула борьба за независимость. Такая ситуация осложнила и без того непростой конституционный кризис в Испании, начавшийся в октябре 2017 года, когда каталонский парламент Женералитет в одностороннем порядке провозгласил независимость республики.

Противоречия в ЕС не прекращаются и на его восточных границах, в Польше. 20 декабря Евросоюз впервые запустил дисциплинарную процедуру против этой страны в связи с принятием Польшей судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, угрожает верховенству закона и приведёт к узурпации власти правящей правой партией "Право и справедливость".

События в Каталонии и Польше проистекают из разного рода обстоятельств, но оба случая тестируют ЕС с двух сторон — праворадикальной и левой политической перспективы. Колумнист The Atlantic Рэйчел Донадио уверена, что пришло время ответить на несколько вопросов. Что будет с Польшей и Австрией, где волей народа к власти пришли правые, выступающие против европейских ценностей? Что произойдёт, когда каталонские сепаратисты, считающие себя прогрессивными, пойдут против испанской конституции? Должна ли Европа реагировать на эти вызовы? Если да, то как?

Проблемы на всех флангах

Каталонская партия "Граждане" с её харизматичным лидером Инес Арримадас, выступающая за единство с Испанией, набрала 43% голосов избирателей на выборах в Женералитет, тогда как три сепаратистские партии взяли 47%. Тем самым партия "Граждане" не сможет сформировать каталонское правительство. После выборов премьер-министр Испании Мариано Рахой сменил тон в разговоре с каталонскими политиками-сепаратистами, так как результаты волеизъявления заставляют его считаться с каталонским народом. Впрочем, Рахой в очередной раз подчёркивает, что вести переговоры с новыми каталонскими политиками он готов исключительно в рамках конституции Испании.

"Ни одна страна Евросоюза не отказывается от европейских ценностей так быстро, как это делают Польша и Венгрия"

Во время кризисов в ЕС всё громче звучат призывы делать ставку на верховенство права. С самого начала Евросоюз создавался как оплот против национализма и самодержавия. Но его механизмы управления распространяются лишь на второстепенные вопросы, из-за чего в странах ЕС то и дело возникают новые политические кризисы. Поэтому в Британии стал возможен Брексит, в Польше — махинации с судебной реформой, а в Каталонии — выступления сепаратистов.

Не радует Брюссель и Германия, всегда считавшаяся стабильным и предсказуемым членом ЕС. Уже более трёх месяцев после выборов в бундестаг Ангела Меркель не может сформировать коалицию большинства. Это делает очень шатким политическое положение в Германии. В другой важной стране ЕС — Франции — правительство президента Эммануэля Макрона находится под беспощадной критикой правых из-за того, что власть неспособна жёстко расправиться с незаконными мигрантами. В то же время французские левые утверждают, что с мигрантами ведут себя неэтично и грубо. Молодые избиратели Италии, только достигшие совершеннолетия, росли в условиях перманентного экономического кризиса, они не уверены, что членство их страны в Европейском союзе так уж необходимо итальянцам. Но ни одна страна не отказывается от европейских ценностей так быстро, как это делают Польша и Венгрия, уверена Рэйчел Донадио.

Только два пути

До 2020 года Польша планирует получить от Евросоюза 100 млрд евро, но сумму дотаций, по мнению колумниста The Atlantic, Брюссель, скорее всего, пересмотрит. Это произойдёт в том случае, если Польша во главе с президентом Анджеем Дудой не откажется от проведения судебной реформы, в результате которой ключевые посты этой ветви власти займут люди, лояльные правительству. Президент Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что всячески будет поддерживать Польшу в судебной реформе, вступив тем самым в противостояние с Брюсселем.

Польский профессор философии Катажина Касия принимала участие в антиправительственных митингах, вызванных в том числе  желанием правительства криминализировать аборты. "Я чувствую, что безнадёжность растёт, — говорит она. — Но если поляки потеряют возможность учиться или свободно работать в Европе, тогда они ощутят действительную ценность Евросоюза". По мнению Касии, сейчас у ЕС есть только два пути: стать сильнее или развалиться.

По материалам: The Atlantic
Перевод Даниила Непочатова

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