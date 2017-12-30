РФ тайно снабжает КНДР нефтепродуктами в нарушение санкций ООН, - Reuters

Российские танкеры снабжают Северную Корею нефтепродуктами. В последние несколько месяцев были зафиксированы как минимум три подобных случая, сообщили в пятницу, 29 декабря, агентству Reuters на условиях анонимности два высокопоставленных западноевропейских источника в сфере безопасности, передает DW.



Они напомнили, что продажа нефти и нефтепродуктов из России в КНДР нарушает санкции ООН, наложенные на режим Ким Чен Ына. При этом один из источников заметил, что нет данных, подтверждающих участие российских властей в этих действиях.

Метод контрабанды изменился после того, как в сентябре агентство Reuters сообщило о том, что не менее восьми северокорейских танкеров совершили прямые поставки нефтепродуктов из российских дальневосточных портов в КНДР, хотя в документах были указаны другие конечные пункты назначения груза.

В октябре и ноябре "российские суда несколько раз перегружали нефтепродукты на танкеры из Северной Кореи в открытом море", сообщил один из источников. Более точных данных он не предоставил, сославшись на секретность.

Российские МИД и таможня отказались комментировать эти сообщения на запрос Reuters, сделанный 27 декабря. Спутниковые данные, которые агентство смогло получить, подтверждают, что три названных европейскими источниками российских танкера в октябре и ноябре совершали необычные действия. Выйдя из российских дальневосточных портов Славянка или Находка в открытое море, они отключали транспондер - прибор, позволяющий определять их точное местонахождение. Одним из них является танкер "Витязь", который, по данным источников, в течение октября перегружал нефтепродукты на северокорейское судно Sam Ma 2 в открытом море. В частности, 15 октября текущего года "Витязь" вышел из порта Славянка и на несколько дней отключил транспондер. По документам, он должен был снабдить топливом рыболовецкие суда в Японском море. Российский владелец танкера, зарегистрированная во Владивостоке компания "Алиса", на запрос Reuters опроверг наличие каких-либо контактов с северокорейскими судами, однако в компании не смогли подтвердить, что "Витязь" снабжал топливом рыболовецкие шхуны.

Напомним, Трамп обвинил Китай в поставках нефти в Северную Корею.