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Главная » Мир » Макрон назвал 2018 год решающим в борьбе за единую Европу

Макрон назвал 2018 год решающим в борьбе за единую Европу

Макрон назвал 2018 год решающим в борьбе за единую Европу
Эммануэль Макрон / Фото: wprost.pl

Социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу стать силой и на равных с Китаем и США отстаивать свои ценности

01.01.18 44
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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом новогоднем обращении к нации в качестве главы государства пообещал продолжать реформы и заявил, что 2018 год будет решающим в борьбе за единую Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оuest-France.

Макрон призвал сторонников Евросоюза придать новые силы европейскому проекту в новом году и заявил, что жители стран ЕС на голосованиях должны выразить свое мнение по поводу их видения будущего Европы.

"Для Европы 2018 год будет решающим. Вы знаете, что я полностью погружен в эту битву, поскольку я верю, что Европа – это благо для Франции, что Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы", – сказал Макрон.

По его мнению, экономический, социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу стать силой и на равных с Китаем и США отстаивать свои ценности.

"Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и хочу, чтобы мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам", – заявил президент Франции.

Он добавил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им, однако она не в состоянии принять всех.

Также Макрон пообещал продолжение реформ и призвал граждан к единству.

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