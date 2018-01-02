В Нигерии расстреляли прихожан церкви, 21 человек погиб

Инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам

На юге Нигерии, в штате Риверс, группа неизвестных вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви, 21 человек погиб.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Premium Times.

Инцидент произошел в понедельник, 1 января, вскоре после полуночи, в районе населенного пункта Омоку.

Полиция не сообщает точное число погибших в результате инцидента. По данным директора администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайда, жертвами инцидента стали 21 человек.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Как отметил Питерсайд, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

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