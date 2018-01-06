Трамп считает себя не просто умным, а гением

Президент США Дональд Трамп считает себя "гением". Так он прокомментировал критические заявления о своих умственных способностях в книге Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на серию сообщений президента в Twitter.

Трамп заявил, что Уолфф "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу".

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни мои два величайших актива - умственная стабильность и настоящий ум", - заявил Трамп.

Доказательством своих значительных умственных способностей Трамп назвал свой путь от бизнесмена до президента.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США - с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.

Ранее шоссекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не сомневался в состоянии психического здоровья Дональда Трампа.