Российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия второй раз за неделю атаковали беспилотники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Orient News.

Неопознанные дроны пролетели над российской авиабазой вечером 6 января. Отмечается, что на БПЛА среагировала система безопасности и запустила сирены. Российская сторона произвела обстрел дронов.

По данными СМИ, авиабазу атаковали беспилотники боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ).

Кроме того, об атаке беспилотников сообщил сирийский журналист Кеворк Алмассиан в Twitter.

"Похоже, боевики напали на авиабазу Хмеймим беспилотными летательными аппаратами. Пострадавшие с российской стороны", – написал он.

Update

It seems the militants attacked #Khmeimim air base by drones carrying bombs.

Injuries reported from the Russian side. — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) 6 января 2018 г.

Напомним, в Сирии в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим 31 декабря 2017 года погибли двое военных из России.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", - сообщали в Минобороны РФ.