В окрестностях городка Айн-Сефра на севере Алжира за выходные здесь выпало почти сорок сантиметров снега. Об этом пишет Популярная механика.

Снегопад в этом уголке Сахары случается уже в третий раз за последние 37 лет. Предыдущие два раза снег выпал в 2016 и 2017 годах.

Несмотря на то, что город расположен на высоте около тысячи метров над уровнем моря, снег здесь — большая редкость. До 2016 года его последний раз видели здесь в феврале 1979 года, когда метель продолжалась около часа. Нормальная для Айн-Сефры дневная температура в январе — около 12 градусов.

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Причина пустынных снегопадов — в повышенном давлении над Европой. Холодный воздух под действием высокого атмосферного давления распространяется все дальше на юг, в Северную Африку.







Фото взято с сайта popmech.ru