В Астраханской области солдат случайно сжег бронетранспортер (БТР), пытаясь разогреть еду на костре.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Видеозапись с инцидентом появилась на канале Foxtrot Fox накануне, однако сам инцидент произошел в мае 2017 года.

На записи солдат с несчастным видом пытается объяснить старшему по званию, что произошло, и говорит, что развел костер, чтобы разогреть еду. При этом гранатомет, который солдат держит в руках, дымится.

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Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра. Его стоимость составляет около 28 млн рублей.

Солдата на видео зовут Семен Мережников. За свой проступок он был отправлен в дисбат на шесть месяцев.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!