Путин считает Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком

Российский президент Владимир Путин назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "грамотным и зрелым политиком". Об этом он заявил на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий, отвечая на вопрос о противостоянии США и КНДР, передает Дождь.

"Господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности, которая может достичь любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - заявил Путин.

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По мнению Путина, теперь лидер КНДР заинтересован в том, что "зачистить" и "загладить" ситуацию.

"Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик", - подытожил Путин. По мнению Путина, задача денуклеризации корейского полуострова возможна только через диалог.

Напомним, президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном.