На Гавайях по ошибке объявили ракетную тревогу

Жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны гавайцев – островов жителям советовали "немедленно искать убежище".

Позже власти сообщили, что тревога была ложной. Член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайских островов Тулси Хаббард у себя в Twitter опубликовала копию сообщения о нападении, при этом она написала, что тревога была ложной.

"Гавайи – это ложная тревога. Летящей по направлению к Гаваям ракеты нет. Я получила официальное подтверждение, что нападения нет", – написала она.

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HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что ядерная кнопка постоянно лежит на его столе, и поэтому США не смогут начать войну с Пхеньяном.