Набросившуюся на Земана активистку Femen депортируют из Чехии

В воскресенье, 15 января, активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

Девушку судили по обвинению в хулиганстве. Ее приговорили к 3 месяцам тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

По словам адвоката, активистка признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновной".

Напомним, 12 января активистка Femen напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать на проходящих в стране президентских выборах.