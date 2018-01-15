Дронами по воде. Зачем России подводный ядерный беспилотник

После диверсификации ядерного потенциала РФ имеет стратегическое преимущество перед США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчёт Пентагона. Издание разобралось, зачем России беспилотные подводные аппараты с ядерными боеголовками

Водное искушение

Россия располагает подводным беспилотным дроном, способным перевозить ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн. Об этом говорится в докладе Пентагона "Обзор конфигураций ядерных сил США", в котором описана ситуация с ядерным оружием в мире.

В тексте документа российское оружие упоминается как АПЛ или автономная подводная лодка (AUV — англ. — Фокус). Представители Пентагона отмечают, что Кремль активно трансформирует свой ядерный потенциал и теперь имеет стратегическое преимущество перед США.

Помимо модернизации старых советских ядерных систем Москва разрабатывает новые ядерные боеголовки и пусковые установки. По данным Пентагона, главный акцент Россия делает на модернизации своей ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, ракет морского и сухопутного базирования. Также Кремль работает по меньшей мере над двумя новыми межконтинентальными системами: сверхзвуковым транспортным средством скольжения и межконтинентальной автономной ядерной торпедой.

Newsweek сообщает, что проект этого доклада впервые опубликовала Huffington Post. Реагируя на просочившуюся в СМИ информацию, Пентагон не стал отрицать подлинность доклада. Однако представители главного военного ведомства США говорят, что их доклад ещё не завершен, поэтому комментировать что-либо они не имеют права.

"Рубиновые" лодки

Россия располагает подводным беспилотным дроном, способным перевозить ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн

Newsweek удалось пообщаться с военным и журналистом Defense News Валери Инсинна. Он говорит, что впервые российский подводный ядерный дрон, известный как "Статус-6", или по кодификации Пентагона — "Каньон", протестирован в ноябре 2016 года с подводной лодки класса "Саров". Такие сведения Инсинну стали известны из Washington Free Beacon, которые в свою очередь ссылаются на неназванный источник в Пентагоне.

По данным российских СМИ, "Статус-6" имеет дальность действия около 10 тыс. км, может развивать скорость до 56 узлов (103 км/ч) и погружаться на глубину более 1 тыс. м. Россияне заявляют, что этот подводный дрон построен центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин".

Беспилотник спроектировали так, чтобы его можно было запустить по крайне мере с двух разных классов атомных подводных лодок, включая класс "Оскар", который способен перевозить сразу четыре дрона "Статус-6".

В обзоре Пентагона о ядерной ситуации в мире говорится, что США испытывают острую необходимость развивать собственную ядерную триаду с упором на создание полного цикла из ядерных ракет на воздушной, морской и наземной основах. Но, как отмечает Defense News, Пентагон должен разрабатывать и беспилотные подводные лодки, способные доставлять ядерное оружие.

Если данный доклад утвердит президент Трамп, военное крыло его администрации, вероятнее всего, бросит силы на наращивание ядерного потенциала Соединённых Штатов, чтобы противостоять новым ядерным возможностям России.

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова