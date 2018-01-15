Бельгийские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем

Бельгийские истребители F-16 вылетали в понедельник на перехват над Северным морем двух российских стратегических бомбардировщиков Tу-160 (Blackjack по терминологии НАТО).
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Le Soir.
В минувший четверг, уточняет издание, к Бельгии перешла очередь обороны воздушного пространства над странами Бенилюкса, которую она осуществляет посменно с Нидерландами.
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В Бельгии эту задачу до августа попеременно обеспечивают базы ВВС Флоренн и Клейне-Брогел.
Как отмечает Le Soir, два F-16 находятся в полной боевой готовности, чтобы в случае тревоги взлететь в считанные минуты по процедуре Quick Reaction Alert. Она активируется, в частности, когда в воздушном пространстве появляется неопознанный самолет, с которым нет радиосвязи.
Напомним, ВВС США показали, как перехватывали российские истребители над Балтией.