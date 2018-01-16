Ким Кардашьян третий раз стала мамой

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями здоровой девочки.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на блог звезды.

"Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой прекрасной девочки. Мы безмерно благодарны суррогатной матери, которая воплотила нашу мечту", — говорится в сообщении.

Малышку, ставшую третьим ребенком звездной четы, выносила суррогатная мать. Решение об этом пара приняла в связи с тем, что предыдущие беременности Ким прошли с осложнениями и врачи запретили ей рожать самой.

Отметим, Ким и Канье воспитывают еще двух детей — четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта.

Напомним, в Запорожской области родился богатырь.