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Главная » Мир » Видео Контрабанду из Беларуси в Литву доставляет беспилотная дрезина

Видео Контрабанду из Беларуси в Литву доставляет беспилотная дрезина

<span class="label red">Видео</span> Контрабанду из Беларуси в Литву доставляет беспилотная дрезина
Фото: Sputnik Литва

Во время "задержания" она сбила пограничника

16.01.18 782
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Пограничники Республики Беларусь задержали на литовской границе беспилотную дрезину, которая доставляла по рельсам контрабандные товары.

Как сообщает издание Belsat, тележка двигался с литовской стороны и, возможно, уже успела успешно выполнить "рейс".

Во время "задержания" она сбила пограничника. Ее приводил в движение электродвигатель, питаемый двумя аккумуляторами. На раме растянута сетка для перевозки контрабанды — например, ящиков с сигаретами.

Вполне вероятно, что дрезина возвращалась в Беларусь после успешной переброски — Литва является стандартным направлением белорусских контрабандных сигарет. 

Напомним, Украина помогла Великобритании остаться без контрабандных сигарет.

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