Пограничники Республики Беларусь задержали на литовской границе беспилотную дрезину, которая доставляла по рельсам контрабандные товары.
Как сообщает издание Belsat, тележка двигался с литовской стороны и, возможно, уже успела успешно выполнить "рейс".
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Во время "задержания" она сбила пограничника. Ее приводил в движение электродвигатель, питаемый двумя аккумуляторами. На раме растянута сетка для перевозки контрабанды — например, ящиков с сигаретами.
Вполне вероятно, что дрезина возвращалась в Беларусь после успешной переброски — Литва является стандартным направлением белорусских контрабандных сигарет.
Напомним, Украина помогла Великобритании остаться без контрабандных сигарет.