Несмотря на любовь к фастфуду, Трамп находится в отличной форме, - врач Белого дома

Президент США Дональд Трампа, несмотря на привычку есть фастфуд и недостаток тренировок, находится в отличной форме. Об этом на брифинге сообщил врач Белого дома Ронни Джексон, передает Громадське.

По его словам, таким президента "создал Бог".

Джексон также сказал журналистам, что "не сомневается в когнитивных способностях" Трампа.

Он добавил, что медицинское тестирование проводилось по желанию президента, и его результаты были нормальными.

Напомним, недавно опубликованная скандальная книга "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" вызвала в США дебаты о состоянии здоровья президента. Автор книги - журналист Майкл Вулф охарактеризовал главу государства как "умственно нестабильного" человека. Трамп в ответ на это назвал себя "очень стабильным гением".