Польша надеется на увеличение американского военного контингента в стране

Присутствие американских войск позитивно влияет на ситуацию с безопасностью в регионе

Польша рассчитывает на расширение количества американских военных в стране. Об этом заявил новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Вашингтоне, сообщает Европейская правда со ссылкой на PAP.

"Я заявил - и это позиция польского правительства - что мы ожидаем большего присутствия американских войск в Польше", - сказал Блащак.

"Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным для безопасности не только Польши, но и всей Европы, в частности, я говорю о Центральной и Восточной Европе", - добавил министр.

Визит в Вашингтон был вторым зарубежным визитом руководителя Министерства обороны Мариуша Блащак с момента назначения.

Напомним, под новые санкции США могут попасть 50 чиновников и бизнесменов из РФ.