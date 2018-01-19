Британский депутат от Консервативной партии Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире. Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.
Депутат заснул во время выступления депутата Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit. Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.
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.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ— BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января 2018 г.