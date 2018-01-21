Македония в этом году изменит название

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт правительства Македонии.

Премьер-министр Зоран Заев подчеркнул, что соответствующие переговоры уже ведутся с Грецией, но детали он пока не может сообщить.

"Вы видите, что процесс прозрачный, мы хотим решить эту проблему на основе национального консенсуса, чтобы решение в итоге было подтверждено гражданами на референдуме", - заявил Заев.

Отметим, спор между Грецией и Македонией продолжается уже около 27 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Ввиду этого спора Афины блокировали присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".