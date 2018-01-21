Хакеры взломали страницу президента Болгарии в Facebook

Хакеры взломали страницу президента Болгарии Румена Радева. Иинформацию о взломе подтвердили в пресс-службе болгарского президента, передает Укринформ.
"На странице президента Болгарии в социальных сетях появилась статья на турецком языке с соответствующей электронной ссылкой на турецкий сайт, который занимается кредитованием. После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, вероятнее всего, страница была взломана хакерами", - говорится в сообщении.
Пользователям также порекомендовали не открывать ссылку на статью, поскольку она может содержать вирусы.