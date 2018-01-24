Трамп не будет увольнять спецпрокурора Мюллера

В Белом доме прокомментировали возможность увольнения президентом Дональдом Трампом спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемые связи штаба республиканца с Россией.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент не намерен увольнять Мюллера и готов всецело сотрудничать с командой спецпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп обвинил Samsung в потере любовной переписки сотрудников ФБР

"Думаю, мы все понимаем, что бы произошло, прими президент такое решение (уволить Мюллера – Ред.)…Не уверена, что это пошло бы на пользу процессу. Президент хотел бы его скорейшего завершения, чтобы они в конце концов пришли к тому же заключению, что и большинство американцев – что за этим абсолютно ничего нет", - заявил Сандерс.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, готов ли президент Трамп, неоднократно называвший расследование "охотой на ведьм", дать показания Мюллеру, если тот об этом попросит.

Напомним, бывший вице-президент США рассказал, как уволил генпрокурора Украины.