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Главная » Мир » Во Франции начался первый судебный процесс по терактам 2015 года в Париже
Во Франции начался первый судебный процесс по терактам 2015 года в Париже
Фото: Getty Images
Теракты в Париже

Во Франции начался первый судебный процесс по терактам 2015 года в Париже

Подсудимого обвиняют в предоставления жилья двум нападавшим

24.01.18 24
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Во Франции началось судебное разбирательство первого дела, связанного с террористическими атаками в Париже в 2015 году. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Суд начал рассматривать дело 31-летнего Джавада Бендауда, которого обвиняют в помощи двум террористам после терактов во французской столице.

Следователи утверждают, что он предоставил жилье двум нападавшим, которые скрывались от полиции. Однако Бендауд утверждает, что не знал, что те были террористами. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Около 500 родственников жертв терактов присоединились к судебному делу как гражданские стороны или подали заявку на регистрацию в качестве истцов.

По делу проходят еще двое подозреваемых: Мохаммеда Сума обвиняют в том, что он был посредником между Бендаудом и террористами, ища для них жилье; Юсеф Айт-Була обвинен в том, что знал о местонахождении террористов и не сообщил властям. Оба отрицают обвинения.

Хотя судебный процесс непосредственно не касается самых терактов, во Франции его считают важным для пострадавших и семей пострадавших, требующих справедливости.

Напомним, из девяти террористов, которые непосредственно осуществляли парижские атаки, семь погибли на месте нападения. Двое уцелевших прятались в квартире, арендованной для них Бендаудом в Сен-Дени к северу от Парижа. 18 ноября 2015 года они были убиты во время полицейского рейда.

Прокурор отклонил просьбу гражданских сторон признать террористами Бендауда и Сума. "Являются ли они террористами? Для прокуратуры ответ отрицательный", - сказал он в суде.

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