Российский оружейный барон впервые за шесть лет встретится с семьей

Отбывающий наказание в американской тюрьме россиянин Виктор Бут, признанный виновным в незаконной торговле оружием, впервые за шесть лет встретится с семьей.

Об этом сообщают "Вести.".

В Штаты полетят супруга, дочь и мать Виктора.

Сколько продлится поездка, будет зависеть от суммы, которую удастся накопить. Раньше у семьи не было возможности отправиться в Америку из-за финансовых трудностей: судебный процесс требовал значительных расходов.

Отметим, в 2008 году в Таиланде Виктора Бута задержали американские спецслужбы. В 2011-м суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам тюрьмы. Бута обвинили в намерении продать оружие группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии". В Америке Бута считают крупнейшим нелегальным торговцем оружием в мире.

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