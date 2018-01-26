Россия может превратить Белорусскую АЭС в "ядерное оружие", – Грибаускайте

Атомная электростанция в соседней с Литвой Беларуси может быть ядерной угрозой. Такое опасение высказала президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, выступая 26 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе на дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка для континента?", передает Укринформ.

"АЭС в Беларуси,... которую строит российская сторона, может быть, конечно, использована и как ядерная угроза, как нетрадиционное оружие. Это проблема", – заявила Грибаускайте.

Она подчеркнула также, что история проведения учений "Запад" в Беларуси делает понятным, что безопасность и оборона – приоритеты для Литвы. Потому что собственный опыт страны на границе "четко дает понять, что существует угроза нетрадиционная, но даже более опасная, чем обычная прямая угроза".

Президент Литвы также упомянула в числе приоритетов кибербезопасность, по которой страна внесла много предложений.

"В нашем регионе оборона, новые вызовы, новые формы угроз – один из приоритетов, поскольку регион расположен на восточном фланге территории НАТО", – сказала президент Литвы.

Она отметила, что ее страна очень активна и в ЕС, и в НАТО, саммит которой готовит в настоящее время, и готова больше инвестировать в вопросы безопасности.

Напомним, Белорусская АЭС – строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 50 км от столицы Литвы – Вильнюса.