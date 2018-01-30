Пристыдить Кремль. США обвинили окружение Путина во вмешательстве в выборы, но санкции пока не усилили

В США опубликован список россиян, причастных к влиянию на президентские выборы в 2016 году. Однако новых санкций не последовало. CNN рассказывает, как на событие отреагировали в России и США

Министерство финансов США опубликовало список видных российских деловых и политических деятелей, которые так или иначе повлияли на выборы в Соединённых Штатах, сообщает CNN. Список включает в себя множество высокопоставленных членов кремлёвской администрации, а также ряд олигархов, состояние каждого из которых оценивается более чем в $1 млрд. Некоторые фигуранты списка уже находятся под санкциями США.

Основная цель доклада, по заверениям Министерства финансов, — пристыдить тех, кто вмешивался в американские выборы и напомнить им, что двери Запада могут отказаться закрытыми, если условный русский Ваня продолжит лезть в дела Америки.

Список включает в себя 114 политических деятелей, имеющих тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев. В отчете фигурируют 96 олигархов, среди которых алюминиевый магнат Олег Дерипаска, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и медиа-магнат Алишер Усманов.

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Россия уже заявила, что публикация списка поставит под угрозу и так не самые радужные отношения между РФ и США. "Это ещё один шаг, который приведёт к эскалации напряжённости", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В то же время председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что в США просто скопировали кремлёвскую телефонную книгу. "Они пытаются очернить российскую элиту!" — возмущается политик.

CNN сообщает, что опубликованный доклад уже назвали "Списком Путина". Российские элиты опасались этого шага, поскольку даже без наложения санкций США сама публикация этих фамилий непременно отразится на бизнесе фигурантов списка.

Критики американского президента Дональда Трампа впали в ярость, поскольку хозяин Белого дома не спешит наказывать Кремль за содеянное

В то же время критики американского президента Дональда Трампа впали в ярость, поскольку хозяин Белого дома не спешит наказывать Кремль за содеянное. Они не понимают, почему этот список не был опубликован раньше в соответствии с законом о "Противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят американским парламентом и подписан Трампом в августе 2017 года. Тогда 45-й американский президент назвал этот закон "серьёзным расколом".

Масла в огонь добавляет тот факт, что 29 января Трамп отказался ввести санкции против зарубежных компаний, которые работают с российскими оборонными и разведывательными организациями, подчёркивает CNN. "Санкции по конкретным юридическим или физическим лицам не потребуются, поскольку законодательство, по сути, служит сдерживающим фактором", — объяснили позицию президента в Госдепартаменте США.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойрет заявила, что закон о "Противодействии противникам Америки посредством санкций" справляется со своей задачей. "Те или иные государства отказались от запланированных покупок военной техники у России более чем на $1 млрд", — сообщает Нойрет.

Новая волна старого скандала

Отчёт Министерства финансов США был опубликован в день, когда СМИ подняли вопрос о возможном вкладе России в победу Трампа на президентских выборах. Ажиотаж связан с тем, что 29 января ушёл в отставку заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб. У хозяина Белого дома, передаёт CNN, очень сложные отношения с ФБР. Ведь именно эта структура расследует вмешательство россиян в выборы американского президента. Трамп и его союзники обвиняют ФБР в том, что агенты спецслужбы негласно следят за ними.

CNN пишет, что противники Трампа не перестают возмущаться. "Я устал ждать, пока эта администрация защитит нашу страну и наши выборы", — заявил член комитета Палаты представителей по иностранным делам партии демократов Элиот Энгель. — Трамп показал, что не будет действовать, поэтому пришло время Конгрессу сделать больше. Президент решил отпустить Россию вместо того, чтобы наказать её!"

Нервы сдают и у тех, кто традиционно занимал более взвешенную позицию. Бен Кардин, сенатор из штата Мэриленд, демократ из числа членов Комитета по иностранным делам Сената, говорит: "США должны быть готовы ввести санкции, когда закон явно нарушен. Администрация не должна потакать кому бы то ни было".

Позиция официальной Москвы оказалась предсказуемой. Кремль требовал от Белого дома не публиковать данный список. Дмитрий Песков заявил, что выход в свет доклада свидетельствует о попытке Штатов повлиять на мартовские президентские выборы в РФ.

В американской компании Eurasia group, занимающейся консультацией политиков, утверждают, что крупные российские бизнесмены сильно обеспокоены возможными последствиями для их бизнеса от публикации доклада. Большинство из них уже ищут юридические лазейки, чтобы дистанцироваться от официального Кремля.

Республиканец из Калифорнии Эд Ройс, который является председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что госсекретарь Тиллерсон потребовал от всех дипломатов объяснять принимающим их странам, что США обладают решительностью в полной мере выполнять закон о санкциях. Потому будут пресекаться все сделки, в которых фигурируют компании или люди из санкционных списков.

По материалам: CNN

Перевод Даниила Непочатова