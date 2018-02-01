Украинские СМИ и болельщики на ЧМ в Россию официально не поедут

Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые пройдут в России.
Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
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"ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в ФФУ не будут проводить аккредитацию отечественных журналистов на матчи мирового первенства.
Напомним, стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА.