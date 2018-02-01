Украинские СМИ и болельщики на ЧМ в Россию официально не поедут

ФФУ отказалась от своей квоты

Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые пройдут в России.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

"ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в ФФУ не будут проводить аккредитацию отечественных журналистов на матчи мирового первенства.

Напомним, стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА.