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Сложности украино-польских отношений

Интеллигенция Польши выступила против закона о "бандеровской идеологии"

Интеллигенция Польши выступила против закона о "бандеровской идеологии"
Фото: berlin.polemb.net

Изменения в закон об ИНП легализуют разные виды дискриминации и проявления агрессии

02.02.18 828
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Общественные деятели Польши объединились с целью протеста против принятого двумя палатами парламента законопроекта о запрете "бандеровской идеологии" и подписали соответствующее заявление. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Подписавшиеся раскритиковали поправки в закон о Институте национальной памяти (ИНП).

"Мы, нижеподписавшиеся, выступаем против поправок в закон о Институт национальной памяти, принятый сенатом Польши. Внесение изменений в закон о ИНП узаконивает уже присутствующие в обществе разновидности дискриминации и проявления агрессии, способствует осуждению отдельных персон и этнических групп, обостряет ксенофобию, становится толчком для преступности, которая основывается на ненависти, углубляет кризис правовой системы, кризис в общественной, политической, дипломатической и информационной плоскостях", – заявили они.

В принятом законопроекте они также находят угрозы для "образования, науки, свободы слова, а также состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений".

Также они заявили, что автор законопроекта, Томаш Жимковский из партии Кукиз 15, "несет непосредственную угрозу для граждан Польши украинской национальности, для украинских работников на территории Польши".

Подписи под заявлением оставили: Адам Бальцер, Богумила Бердиховская, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньский, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта, Яцек Хмай, Иза Хруслинская, Пшемыслав Чаплинский, Агата Чарнацкая, Кшиштоф Чижевский, Хелена Датнер, Анна Домбровская, отец Томаш Достатни, Анна Енгелкинг, Кристина Енгелкинг, Мирослав Филичиак, Марчин Филипович, Владислав Франисюк, Аджей Фришке, Беата Фудалей, Гжегож Гауден, Кася Гауза, Константы Геберт, Люцина Геберт, Александр Глеихгевитч, Катажина Глинянович, Ян Голдстеин, Магдалена Грудзинская, Влодзимеж Грудзинский, Рышард Гжесик, Ежи Халберштадт, Оля Гнатюк, Агнешка Холланд, Ежи Иллг, Божена Ивашкевич-Врониковская, Збигнев Янас, Кристина Янда, Тадеуш Янишевский Зофии Янкевич, Марчин Кеншицкий, Иоланта Килиан, Яцек Клейф, Михал Клингер, Малгожата Коритковская, Агнешка Костянская, Марчин Кула, Ева Кулик, Данута Куронь, Ярослав Курски, Анджей Ледер, Ядвига Линде-Усекневич, Магдалена Лазаркевич, Хелена Лучиво, Марта Лукасевич, Анна Махцевич, Войцех Мондры, Пиотр Немчик, Станислав Обирек, Даниэл Олбрихський, Иоанна Олех, Януш Онишкевич, Ян Ординс кий, Анна Осмольская-Ментрак, Адам Остолски, Антони Павлак, Бартош Пехович, Юзеф Пиниор, Яцек Понедзялек, Ксаверы Пивоцки, Юзеф Пуциловский, Катажина Рабановская, Томаш Ракович, Шошана Ронен, Елжбета Роек, Паула Савицкая, Яцек Серванский, Анджей Северин, Славомир Сераковский, Магда Смочинская-Виниарская, Александр Смолар, Павел Смоленский, Пиотр Соботка, Елжбета Смулкова, Барбара Становска, Кшиштоф Становски, Анджей Стасюк, Юстина Страчук, Клементина Суханов, Иоланта Суецкая, Малгожата Шченсчяк, Моника Шнайдерман, Гражина Станишевская, Магдалена Сьрода, Яцек Тейлор, Ева Тележинская-Савицкая, Барбара Торуньчук, Александра Тшаска, Миколай Тшаска, Магдалена Тулли, Феликс Тушко, Дорота Урбанек, Анна Ваховская, Юдита Ваховская, Кшиштоф Варликовский, Пиотр Венгленський, Анна Волф-Повенска, Ева Вуйчиак, Катажина Виниарская, Павел Виниарский, Хенрик Вуец, Людвика Вуец, Януш Заорский, Анна Завадский, Кристина Захватович-Вайда.

Напомним, отношения между Польшей и Израилем резко ухудшились после принятия в польском парламенте закона об институте национальной памяти Польши.

Им предусматривается наказание, включая тюремное заключение, для тех, кто публично и вопреки фактам будет "приписывать полякам и Польше ответственность за преступления против евреев в годы Второй мировой войны". Израиль считает, что этот закон запрещает критику поляков, которые могли быть причастными к убийствам евреев во время Второй мировой и призывает Варшаву пересмотреть его.

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