В туристической "Мекке" введено чрезвычайное положение

На Мальдивах в течение двух недель силовикам будут предоставлены широкие полномочия

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин ввел чрезвычайное положение на фоне продолжающего политического кризиса в стране.

Как передает издание The Indian Express, на которое ссылаются мировые СМИ, об этом в понедельник, 5 февраля, по государственному телевидению сообщила его помощник Азима Шухор.

Чрезвычайное положение на Мальдивах введено на 15 дней. Этот шаг предоставляет силам безопасности широкие полномочия касательно задержания и ареста подозреваемых.

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Отметим, что на Мальдивах разразился политический кризис из-за отказа президента Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных (лидеров оппозиции). Накануне 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов после того, как оппозиция предложила законодателям отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.

Напомним, Турция продолжит жить в режиме чрезвычайного положения.