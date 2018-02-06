Израильский министр считает "большой честью" отмену визита в Польшу

Нафтали Беннет уверен, что Варшава приняла такое решение из-за его критики закона об Институте национальной памяти

Польша отменила визит министра образования Израиля Нафтали Беннета из-за его критики обновленного закона об Институте национальной памяти. Об этом Беннет сообщил в Facebook.

"Правительство Польши отменило мой запланированный визит, потому что я упомянул об ответственности поляков за убийство около 200 тыс. евреев во время Холокоста. Для меня это большая честь. Это честь для всего народа Израиля", - заявил Беннет.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.