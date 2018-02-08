Макрон готов прописать в конституции Франции отдельное упоминание Корсики

Статус острова Корсика пропишут в конституции Франции отдельной строкой.

С таким обещанием президент страны Эмманюэль Макрон выступил перед корсиканскими властями в городе Бастия в среду, 7 февраля, сообщает euronews.

"Сегодня я объявляю вам официально, что я положительно отношусь к тому, чтобы Корсика была упомянута в конституции, и что соответствующие предложения будут выдвинуты", – заявил Макрон.

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При этом он не уточнил, что именно будет в этой строке, и отказался признавать статус корсиканского языка.

Этот шаг, по мнению Макрона, будет способствовать признанию специфики Корсики, но подчеркнет, что она является неотъемлемой частью республики.

Председатель местного парламента Жан-Ги Таламони назвал минувшую среду "печальным днем", поскольку данные президентом ответы на вопросы националистов "повергли его в уныние".

Ранее днем представители правящего большинства Корсики в полном составе бойкотировали обед, на который был приглашен президент республики.

Напомним, Французская Корсика настаивает на получении широкой автономии.