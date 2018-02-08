Экс-главу Минфина приговорили к 8 годам тюрьмы за взятки

Правда, не в Украине, а Румынии

Верховный суд Румынии в четверг, 8 февраля, приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего министра финансов страны Дариуса Валкова за отмывание денег и вымогательстве взятки.

Об этом сообщает Romania TV, на которое ссылаются мировые СМИ.

Интересно, что антикоррупционная прокуратура Румынии смогла доказать вину экс-министра несмотря на то, что он в данный момент является ведущим советником назначенной 29 января премьер-министра Виорики Денчиле.

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Румынская антикоррупционная прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от предпринимателя.

Во время обысков, у экс-министра конфисковали три золотых слитка, 172 картины стоимостью около 1 млн евро, и заморозили его счета.

Напомним, Гройсману для борьбы с коррупцией не хватает только одного.