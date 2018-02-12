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Главная » Мир » Война с ИГИЛ стоила Ираку 88 млрд долларов

Война с ИГИЛ стоила Ираку 88 млрд долларов

Война с ИГИЛ стоила Ираку 88 млрд долларов
Фото: ntv.ru

Во время боевых действий были разрушены 138 тыс. жилых домов

12.02.18 64
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Восстановление экономики и инфраструктуры Ирака после трехлетней борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" будет стоить 88 млрд долларов. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.

По словам генерального директора министерства планирования Ирака Кусаи Адулфаттаха, около 22 млрд долларов потребуется в краткосрочной перспективе, еще 66 млрд долларов - в среднесрочной. 

"Восстановление Ирака - это восстановление надежды Ирака, а восстановление стабильности в Ираке - стабилизация государств региона и мира", - заявил министр планирования Ирака Салман аль-Джумаили. 

Власти Ирака на конференции доноров в Кувейте представили список из 157 проектов, для которых они добиваются частных инвестиций. Во встрече участвуют порядка 1900 делегатов, представляющих иностранные правительстве, частные компании и НГО. В перечень вошли такие проекты, как восстановление аэропорта Мосула и инвестиции для диверсификации экономики от продаж нефти путем развития транспортной системы, сельского хозяйства и промышленность, основываясь на энергетическом богатстве страны, включая нефтехимию и нефтепереработку.

Отмечается, что восстановление домов, больниц, школ, дорог, бизнеса и телекоммуникаций станет ключом к обеспечению молодежи рабочими местами, а также позволит сотням тысяч вынужденных переселенцев обрести дома. 

Как заявили в Фонде реконструкции Ирака в результате боевых действий были повреждены около 138 тыс. жилых домов. Около 2,5 млн граждан Ирака стали вынужденными переселенцами.  

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