Война с ИГИЛ стоила Ираку 88 млрд долларов

Во время боевых действий были разрушены 138 тыс. жилых домов

Восстановление экономики и инфраструктуры Ирака после трехлетней борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" будет стоить 88 млрд долларов. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ирак вернулось более 3 млн беженцев

По словам генерального директора министерства планирования Ирака Кусаи Адулфаттаха, около 22 млрд долларов потребуется в краткосрочной перспективе, еще 66 млрд долларов - в среднесрочной.

"Восстановление Ирака - это восстановление надежды Ирака, а восстановление стабильности в Ираке - стабилизация государств региона и мира", - заявил министр планирования Ирака Салман аль-Джумаили.

Власти Ирака на конференции доноров в Кувейте представили список из 157 проектов, для которых они добиваются частных инвестиций. Во встрече участвуют порядка 1900 делегатов, представляющих иностранные правительстве, частные компании и НГО. В перечень вошли такие проекты, как восстановление аэропорта Мосула и инвестиции для диверсификации экономики от продаж нефти путем развития транспортной системы, сельского хозяйства и промышленность, основываясь на энергетическом богатстве страны, включая нефтехимию и нефтепереработку.

Отмечается, что восстановление домов, больниц, школ, дорог, бизнеса и телекоммуникаций станет ключом к обеспечению молодежи рабочими местами, а также позволит сотням тысяч вынужденных переселенцев обрести дома.

Как заявили в Фонде реконструкции Ирака в результате боевых действий были повреждены около 138 тыс. жилых домов. Около 2,5 млн граждан Ирака стали вынужденными переселенцами.