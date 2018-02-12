Ответка прилетела. Чем может обернуться атака на израильский истребитель в Сирии

10 февраля иранцы с территории Сирии сбили израильский истребитель F-16. Зарубежные СМИ пишут о том, как этот инцидент может сказаться на планах России и Ирана удержать у власти режим Башара Асада

Израилю пришлось столкнуться с сирийскими и иранскими вооружёнными силами. Сперва израильские военные сбили на севере своей страны иранский дрон, запущенный с территории Сирии. В ответ на нарушение своего воздушного пространства они провели серию авиаударов по военным объектам, расположенным на территории Сирии. Во время операции израильтяне потеряли истребитель F-16, его накрыл зенитный огонь сирийцев. F-16 сумел дотянуть до территории Израиля, оба пилота катапультировались, однако один из них получил серьёзные ранения. С конца 1980-х это первый израильский самолёт, пострадавший от вражеского огня.

Ливанская организация "Хезболла", которая признана во многих странах террористической, но при этом пользуется поддержкой Ирана, уже заявила, что уничтожение самолёта — демонстрация новой стратегии. Её цель — ограничить способность Израиля входить в воздушное пространство Сирии.

Ответственность Ирана

Несмотря на то, что атака исходила с территории Сирии, официальные лица Израиля уверены, что ответственность за сбитый истребитель лежит на Иране, передаёт Reuters. Дело в том, что иранские военные на протяжении семи лет гражданской войны в Сирии принимают в ней участие на стороне сирийского президента Башара Асада. База, откуда вели огонь, находится под управлением иранцев.

После инцидента Израиль нанёс ещё один авиаудар по 12 объектам, принадлежащим иранским и сирийским вооружённым силам, сообщает The New York Times. Израильским военным удалось поразить восемь целей, в том числе три батареи противоздушной обороны, а также четыре огневые позиции, которые являются частью иранских военных укреплений в Сирии.

Израильские военные заявили, что Сирия и Иран играют с огнём. Официальный Иерусалим, пишет The Washington Post, распространил заявление о том, что авиаудары по территории Сирии должны послужить предупреждением Ирану. "Они прекрасно знают, по каким целям мы ударили. Пусть немного подумают, откуда израильские военные знали, что бить нужно именно по этим объектам, — заявил министр разведки Израиля Исраэль Кац. — Наша разведка знает всё, что там происходит". По сведениям ACDemocracy, авиаудары были нанесены по складам с ракетами.

Путин прекрасно понимает, что российское присутствие в Сирии возможно лишь благодаря терпимости Израиля и США

Израильские политики подчёркивают, что не горят желанием развивать конфликт, хотя и не собираются давать спуску агрессорам. "Сегодня я провёл серию консультаций с министром обороны и начальником Генштаба. Наша политика абсолютно ясна: Израиль будет защищать себя от любого нападения и любых попыток нарушить наш суверенитет", — заявил 10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

The Washington Post отмечает при этом, что случившийся инцидент подарил обвиняемому в коррупции израильскому премьеру шанс обелить свою подмоченную репутацию, выступив в роли стража национальной безопасности.

Осторожность России

Россия, силы которой воюют на стороне Асада с 2015 года, выразила озабоченность происходящим, призвав стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, передаёт Reuters. Во время телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху оба политика согласились с тем, что необходимо продолжать военную координацию между Россией и Израилем.

По мнению The Jerusalem Post, Россия будет вести себя достаточно сдержанно по отношению к Израилю, ведь она не заинтересована в эскалации конфликта, поскольку влила в Сирию миллиарды рублей для сохранения режима Башара Асада. Если Израиль вступит в войну, планы Кремля будут обречены. Иерусалим ожидает от Москвы, что та потребует от Тегерана немедленного вывода военных частей с территории Сирии. Однако иранское руководство утверждает, что кроме военных советников иранских войск в Сирии нет.

Путин прекрасно понимает, что российское присутствие в Сирии возможно лишь благодаря терпимости Израиля и США, отмечает ACDemocracy. Если вовремя не уладить конфликт, спровоцированный атакой на израильский истребитель, от вступления в войну израильтян пострадают не только Сирия и Иран, но и Россия, которая почувствует себя униженной. Иранцы создали очевидные проблемы для россиян, однако непонятно, почему Москва это допустила и контролирует ли она вообще ситуацию в Сирии.

Как пишет ACDemocracy, ранее Израиль не выступал против присутствия РФ в Сирии по причине того, что россиянам удалось уничтожить суннитских джихадистов, которые угрожали его безопасности. Однако у такого присутствия есть и недостатки. Во-первых, россияне закрывали глаза на поставки в Сирию ракет из Ирана, КНДР и Китая. Во-вторых, официальный Дамаск пытался построить крупный ядерный реактор — Израиль его разрушил, но неясно, почему строительству не препятствовала Москва. В-третьих, ни для кого не секрет, что Кремль поддерживает сирийскую программу по химическому оружию.

Желание Ирана эскалировать ситуацию ставит под угрозу безопасность всех стран региона — от Йемена до Ливана

"У Израиля есть возможность уничтожить российский и иранский проект по спасению режима Асада на раз, — говорит бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин. — Это вам не слабая сирийская оппозиция". Однако не все уверены в неуязвимости израильтян. Обозреватель газеты Haaretz Аншель Преффер считает, что Иерусалим специально демонстрирует, что может обстреливать цели на территории Сирии. Но израильские военные должны быть более осторожными, ведь Россия вряд ли будет ограничивать попытки асадовских военных сбивать израильские истребители.

Недовольство США

Пресс-секретарь Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил, что США поддерживают право Израиля на самооборону. "Мы разделяем озабоченность многих стран региона в отношении того, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международной безопасности и миру. Мы стремимся к международной решимости противостоять недоброжелательной деятельности Ирана", — говорит он. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что желание Ирана эскалировать ситуацию ставит под угрозу безопасность всех стран региона — от Йемена до Ливана.

"Я думаю, что конфликт удастся сдержать, но ситуация очень неустойчива, — говорит специалист по Ближнему Востоку в Амхерст-колледже Стивен Саймон, который ранее был высокопоставленным чиновником в Совете национальной безопасности президента США Барака Обамы. — Израиль пытается вести себя сдержанно, но поддержит ли такое поведение Белый дом?"

По сведениям новостного сайта "Аль-Манар", на которые ссылается The New York Times, официальные лица сирийской армии заявили, что иранский беспилотник совершал миссию, направленную против ИГИЛ, и должен был находиться в сирийском воздушном пространстве. Некоторые эксперты склонны полагать, что дрон оказался неисправен и залетел на территорию Израиля случайно. "Я не вижу логики: зачем иранцы послали беспилотник в Израиль? — сказал израильский сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Эхуд Яри. — У них сейчас другие приоритеты в Сирии".

По материалам: The New York Times, Reuters,

ACDemocracy, Jerusalem Post, The Washington Post

Перевод Даниила Непочатова