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Главная » Мир » Международная коалиция придумала, как окончательно уничтожить ИГИЛ

Международная коалиция придумала, как окончательно уничтожить ИГИЛ

Международная коалиция придумала, как окончательно уничтожить ИГИЛ
Боевики ИГИЛ / Фото: Al Joumhouria

В частности, решили бороться с идеологией ИГИЛ, чтобы помешать ее возрождению и вербовке новых боевиков

13.02.18 327
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Страны-члены международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" договорились о дальнейшей стратегии по искоренению джихадистов и борьбе с распространением их идеологии. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам министерской встречи 13 февраля в Кувейте, передает Укринформ.

"С целью достижения полного и окончательного поражения ИГИЛ коалиция полностью ликвидирует ИГИЛ как территориальную угрозу в Ираке и Сирии и стабилизирует ситуацию в освобожденных общинах инклюзивным способом", – подчеркивается в документе.

При этом в коалиции договорились мобилизовать все страны-члены и внешних партнеров на государственном уровне, чтобы покончить с ИГИЛ и его отделениями на местах, в том числе предотвратить возможные новые проявления активности группировки.

"Мы будем бороться с идеологией ИГИЛ, чтобы помешать ее возрождению, вербовке (новых боевиков, – ред.) и ее расширению", – отмечается в заявлении.

Кроме того, члены коалиции пообещали поддержать реформы в секторе политики и безопасности в Ираке, а также выполнять Резолюцию СБ ООН 2254 для достижения политического решения в Сирии, чтобы устранить коренные причины возникновения ИГИЛ в этой стране.

В этой связи в коалиции отметили, что, кроме общих дипломатических усилий, будут работать адресно на отдельных направлениях. В частности, речь идет о деятельности рабочих групп, которые будут бороться с каналами финансирования ИГИЛ, сосредоточиваться на контртеррористических усилиях, информационном противостоянии, а также возобновлении стабильности на территориях, освобожденных от террористов.

Кроме того, коалиция продолжит концентрировать внимание на аспектах защиты и обороны, что предполагает взаимодействие не только на уровне министров иностранных дел, но также министров обороны стран международной коалиции.

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