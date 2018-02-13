В Еврокомиссии призвали Турцию уважать суверенитет стран ЕС

Европейская комиссия следит за развитием напряженной ситуации в Эгейском море, где корабли ВМС Турции препятствуют проведению буровых работ на морском газовом месторождении, расположенном в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает DW.

"Мы подтверждаем необходимость того, чтобы Турция недвусмысленно выполняла обязательства по добрососедским отношениям и воздерживалась от любых инцидентов с государствами-членами ЕС. Мы также хотели бы подчеркнуть необходимость уважения суверенитета государств-членов на их территории, включая также морское и воздушное пространство. Следует также избегать негативных заявлений, которые наносят ущерб добрососедским отношениям", - подчеркнул Схинас.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти Греции, Кипра и руководство международных энергетических компаний от необдуманных действий в акватории вблизи Кипра. Эрдоган также заявил, что Турция внимательно следит за всеми действиями, совершаемыми в спорной акватории, и предупредил, что в случае необходимости, боевые корабли, военно-воздушные силы и другие силы безопасности готовы вмешаться в любой момент.